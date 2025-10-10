Monaco'da belirsizlik sona eriyor; yeni teknik direktör!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı rakiplerinden birisi olan Monaco'nun yeni teknik direktörü belli oluyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız ekibi, Adi Hütter ile yollarını ayıracak. Haberde, Hütter'in yerine Union Saint-Gilloise'i çalıştıran 38 yaşındaki Sebastien Pocognoli'nin geçeceği aktarıldı. Öte yandan taraflar arasında anlaşmanın tamamlanmasının an meselesi olduğu vurgulandı.



İLK TAKIMI UNION



Genç Belçikalı teknik direktör, kariyerinde sadece Union Saint-Gilloise'yi çalıştırdı. Pocognoli, 2024'te başa geldi ve 69 müsabakada 1.91 maç başına puan ortalaması yakaladı.



