10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
17:00
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Monaco'da belirsizlik sona eriyor; yeni teknik direktör!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, teknik direktörlük görevine Sebastien Pocognoli'yi getirecek.

calendar 10 Ekim 2025 15:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Monaco'da belirsizlik sona eriyor; yeni teknik direktör!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı rakiplerinden birisi olan Monaco'nun yeni teknik direktörü belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız ekibi, Adi Hütter ile yollarını ayıracak. Haberde, Hütter'in yerine Union Saint-Gilloise'i çalıştıran 38 yaşındaki Sebastien Pocognoli'nin geçeceği aktarıldı. Öte yandan taraflar arasında anlaşmanın tamamlanmasının an meselesi olduğu vurgulandı.

İLK TAKIMI UNION

Genç Belçikalı teknik direktör, kariyerinde sadece Union Saint-Gilloise'yi çalıştırdı. Pocognoli, 2024'te başa geldi ve 69 müsabakada 1.91 maç başına puan ortalaması yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
