Monaco, 3 puanı son dakikada aldı!

Fransa Ligue 1'in 4.haftasında Auxerre, Monaco'yu konuk etti.



Stade de l'Abbe-Deschamps'da oynanan mücadeleyi Monaco, 2-1 kazandı.



Monaco'ya galibiyeti getiren golleri Takumi Minamino ve George Ilenikhena kaydetti.



Auxerre'nin tek golünü ise Mohammed Salisu(kk) kaydetti.



Auxerre'de Josue Casimir, 69. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Monaco, ligdeki puanını 9'a çıkardı. Auxerre ise 3 puanda kaldı.



Auxerre, ligde önümüzdeki hafta Toulouse'u konuk edecek. Monaco ise evinde Metz'i ağırlayacak.



