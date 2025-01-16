Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşma noktasına geldi. İşte Solskjaer'in öz geçmişi...
Ole Gunnar Solskjaer, futbolculuk kariyerinde attığı kritik gollerle adından söz ettiren, teknik direktörlük kariyerinde ise özellikle Manchester United'daki dönemiyle tanınan Norveçli eski futbolcu ve teknik direktördür. 26 Şubat 1973'te Norveç'in Kristiansund şehrinde doğan Solskjaer, futbolculuk yıllarında golcülüğü ve "süper yedek" (super-sub) lakabıyla ün kazanmıştır. Teknik direktörlük kariyerinde ise özellikle Manchester United'ın başındaki dönemiyle dikkat çekmiştir.
Futbolculuk Kariyeri
Gençlik Dönemi ve Norveç Yılları
Futbola Norveç'te Clausenengen FK takımında başladı. Burada gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekti ve 1994'te Molde FK'ya transfer oldu. Molde'deki iki sezonunda 38 gol atarak büyük bir çıkış yakaladı. Bu performansı, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti ve 1996 yılında Manchester United'a transfer oldu.
Manchester United Dönemi (1996-2007)
1996 yazında Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United, Solskjaer'i 1.5 milyon sterlin karşılığında transfer etti. United'daki ilk sezonunda (1996-97) 18 lig golü atarak büyük bir çıkış yaptı.
Solskjaer, kariyeri boyunca United'da genellikle yedek kulübesinden gelip maçın kaderini değiştiren goller atan bir oyuncu olarak tanındı. Bu özelliği nedeniyle "Süper Yedek" (Super Sub) lakabını aldı.
1998-99 sezonu, hem onun hem de kulüp için efsanevi bir sezon oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e karşı attığı son dakika golü, Manchester United'a tarihi "Treble" (Premier League, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi) başarısını getirdi. Bu gol, futbol tarihinin en unutulmaz anlarından biri olarak kabul edilir.
Manchester United'da geçirdiği 11 yıllık kariyerinde, 13 kupa kazandı. Bu kupalar arasında 6 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır.
Manchester United formasıyla toplam 366 maçta 126 gol kaydetti. Ancak 2003'ten sonra diz sakatlıkları nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. 2007 yılında futbolu bırakarak Manchester United'da antrenörlük görevine başladı.
Teknik Direktörlük Kariyeri
Manchester United Yedek Takımı (2008-2011)
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'da forvet antrenörü olarak görevine başladı. Bir yıl sonra Manchester United'ın rezerv takımının başına geçti. Burada genç oyuncuların gelişimine katkıda bulundu ve teknik direktörlükte ilk deneyimini yaşadı.
Molde FK (2011-2014)
2011 yılında Norveç'in Molde FK takımının teknik direktörü oldu. İlk sezonunda Molde'yi kulüp tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna (2011 Eliteserien) taşıdı. 2012'de bir kez daha şampiyonluk yaşayarak adını Norveç futbol tarihine yazdırdı.
Cardiff City (2014)
2014 yılında Premier League ekibi Cardiff City'nin başına geçti, ancak başarılı olamadı. Takım sezon sonunda küme düştü ve Solskjaer, aynı yıl görevinden ayrıldı.
Molde'ye Dönüş (2015-2018)
2015'te Molde FK'ya geri döndü ve burada istikrarlı bir performans sergiledi. Bu dönemde Avrupa Ligi'nde iyi sonuçlar alarak yeniden dikkat çekti.
Manchester United (2018-2021)
2018 yılında José Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından Manchester United'ın geçici teknik direktörü olarak atandı. İlk 19 maçında 14 galibiyet alarak büyük bir çıkış yaptı ve Mart 2019'da kalıcı olarak takımın başına geçti.
Bu dönemde, 2018-19 sezonunda Paris Saint-Germain'i (PSG) Şampiyonlar Ligi'nde eleyerek önemli bir başarıya imza attı. 2020-21 sezonunda takımı UEFA Avrupa Ligi finaline taşıdı, ancak Villarreal'e penaltılarla mağlup oldu. Premier League'de Manchester United'ı 2020-21 sezonunda ikinci sıraya taşıdı, ancak 2021-22 sezonundaki kötü sonuçların ardından Kasım 2021'de görevden ayrıldı.
Erling Haaland'ı United'a önerdi!
Molde'de genç yetenekleri de ön plana çıkarmayı seven Solskjaer, Erling Haaland'ı Manchester United'ın alması için devreye girdi ama İngiliz kulübünü ikna edemedi.
O dönemi anlatan Solskjaer yıllar sonra "Molde'nin teknik direktörüyken Manchester United'ı aradım ve onlara Erling Haaland'dan bahsettim. Ama onlar beni dinlemedi. Haaland için 4 milyon sterlin istedim. İmzalamadılar." açıklamasını yaptı.
HAALAND'IN SOLSKJAER İTİRAFI
Öte yandan Norveç futbolunun yetiştirdiği en önemli golcü olan Erling Haaland, verdiği bir röportajda Ole Gunnar Solskjaer'in kendisine yaptığı katkıya dikkat çekti. Haaland o günleri şöyle anlattı;
"Solskjaer, 16 yaşında Molde'ye geldiğimde bana ilk günden itibaren çok şey öğretti. Forvetti, ben de forvetim. Benim için bir rüya olan Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bana bitiricilik ve penaltı noktası üzerinde birçok beceri gösterdi. Solskjaer'in bana söylediği ilk şey topa kafa vurma konusunda hiçbir fikrim olmadığı ve bunun üzerine çalışmamız gerektiğiydi. Molde'de bulunduğum dönemde bu özelliğimi de geliştirmeye çalıştık.
Bu iyi bir şeydi ve bana çok yardımcı oldu çünkü o dönem kafa vuruşlarım gerçekten de etkisizdi ama şimdi birçok kafa golü atabiliyorum."
Oyun Felsefesi ve Akıllardaki İmajı
Solskjaer, Manchester United'da teknik direktörlük yaptığı dönemde Alex Ferguson'un hücum futboluna dayalı felsefesini sürdürmeye çalıştı. Genç oyunculara önem verdi ve hızlı hücum futbolunu benimsedi. Paul Pogba ve Marcus Rashford gibi düşüş dönemi giren genç yeteneklerin kariyerini yeniden parlattı.
Futbolculuk kariyerinde ise özellikle kritik anlarda attığı goller ve Şampiyonlar Ligi finalinde yazdığı tarih ile hatırlanır. Sadakati, profesyonelliği ve oyuna olan sevgisi ile futbol dünyasında saygı duyulan bir figür olarak anılmaktadır.
Son olarak Ole Gunnar Solskjaer, futbolculuk kariyerinde Manchester United'ın efsane isimlerinden biri olmuş, teknik direktörlük kariyerinde ise özellikle Manchester United'daki dönemiyle öne çıkmıştır. Şampiyonlar Ligi finalinde attığı golle kulüp tarihine geçmiş ve futbol tarihinin unutulmaz isimleri arasına girmiştir.
KASIM AYINDA VERDİĞİ RÖPORTAJ;
"DOĞRU İNSANLARLA, HEYECAN VERİCİ..."
UEFA'da maç analisti olarak çalışan Solskjaer'in adı Aralık ayında adı yeniden Molde ile anıldı. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Norveç'in Nordmore eyaletinde ailesiyle bolca zaman geçiren Solskjaer, geçtiğimiz Kasım ayında Norveç basınına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı;
"Bir molaya ihtiyacım vardı. Bundan keyif aldım. Kendime odaklanabildim ve aileme öncelik verebildim. Birkaç teklif de aldım ama hazır değildim. İstediğim hayatı yaşıyorum, bu konuda şanslıyım çünkü ekonomik olarak bir şeye ihtiyacım yok. Kendimi o kadar iyi hissediyorum ki, Nordmore'den ayrılmayı tetikleyecek bir şey olmalı. Bundan sonra çalışmam için doğru insanlarla birlikte yeterince heyecan verici bir şey olmalı. Teklifini kabul edeceğim kulüp, kendim olabileceğim bir yer olmalı."
Molde'de tarih yazan, MANU'da alkışlanan isim; Solskjaer
Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşma noktasına geldi. İşte Solskjaer'in kariyerinden satır başları...
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16 Ocak 2025 22:51
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