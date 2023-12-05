Mohamed Ihattaren'in yeni takımı belli oldu

Yaz transfer döneminde adı Samsunspor'la anılan ancak transferi gerçeekleşmeyen Mohamed Ihattaren'in yeni takımı belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mohamed Ihattaren'in yeni takımı belli oldu
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05 Aralık 2023 19:11
Yaz transfer döneminde Samsunspor ile sözleşme imzalamak üzereyken son anda transferi iptal olan Mohamed Ihattaren'in yeni takımı belli oldu.

21 yaşındaki on numara oyuncusu Çekya ekiplerinden Slavia Prag ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ağustos ayında ise Samsunspor, Ihattaren ile anlaştığını açıkladı. Ancak 2 gün sonra bu transferden vazgeçmek zorunda kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sözleşmesindeki şartları değiştirmek istediğinden dolayı bu kararın alındığı açıklanmış ve transfer gerçekleşmemişti.

120 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde 120 resmi maça çıkan Mohamed Ihattaren bu karşılaşmalarda 27 gol, 25 asistlik skor katkısı sağladı.

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