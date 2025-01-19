Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışları yapıldı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 15, 17 ve 19 Yaş Altı, Gençler ve Açık Yaş Ulusal Sıralama 1. Ayak Yarışları sona erdi.



Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Eryaman Stadı'nda yapılan yarışmalara katılan sporcular, engel parkuru, eskrim, yüzme, koşu-atış disiplinlerinde yarıştı.



Müsabakalarda birinci olan sporcular şöyle:



- Erkekler



15 yaş altı: Mehmet Doruk Özkan



17 yaş altı: Muhammed Emir Kurtulan



19 yaş altı: Nurettin Can Salcı



Genç: Eren Kıvanç Taşyaran



Açık Yaş: Efe Mutlu



- Kadınlar



15 yaş altı: Elif Duman



17 yaş altı: Tulya Kesebir



19 yaş altı: Eda Özrodop



Genç: Ayşen Bensu Gül



Açık Yaş: İlke Özyüksel Mihrioğlu



