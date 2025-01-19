Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışları yapıldı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 15, 17 ve 19 Yaş Altı, Gençler ve Açık Yaş Ulusal Sıralama 1. Ayak Yarışları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışları yapıldı
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19 Ocak 2025 13:54
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 15, 17 ve 19 Yaş Altı, Gençler ve Açık Yaş Ulusal Sıralama 1. Ayak Yarışları sona erdi.

Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Eryaman Stadı'nda yapılan yarışmalara katılan sporcular, engel parkuru, eskrim, yüzme, koşu-atış disiplinlerinde yarıştı.

Müsabakalarda birinci olan sporcular şöyle:

- Erkekler

15 yaş altı: Mehmet Doruk Özkan

17 yaş altı: Muhammed Emir Kurtulan

19 yaş altı: Nurettin Can Salcı

Genç: Eren Kıvanç Taşyaran

Açık Yaş: Efe Mutlu

- Kadınlar

15 yaş altı: Elif Duman

17 yaş altı: Tulya Kesebir

19 yaş altı: Eda Özrodop

Genç: Ayşen Bensu Gül

Açık Yaş: İlke Özyüksel Mihrioğlu

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