Modern pentatlonda ulusal sıralama yarışları yapıldı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 15, 17 ve 19 Yaş Altı, Gençler ve Açık Yaş Ulusal Sıralama 1. Ayak Yarışları sona erdi.
Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Eryaman Stadı'nda yapılan yarışmalara katılan sporcular, engel parkuru, eskrim, yüzme, koşu-atış disiplinlerinde yarıştı.
Müsabakalarda birinci olan sporcular şöyle:
- Erkekler
15 yaş altı: Mehmet Doruk Özkan
17 yaş altı: Muhammed Emir Kurtulan
19 yaş altı: Nurettin Can Salcı
Genç: Eren Kıvanç Taşyaran
Açık Yaş: Efe Mutlu
- Kadınlar
15 yaş altı: Elif Duman
17 yaş altı: Tulya Kesebir
19 yaş altı: Eda Özrodop
Genç: Ayşen Bensu Gül
Açık Yaş: İlke Özyüksel Mihrioğlu
Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ve Eryaman Stadı'nda yapılan yarışmalara katılan sporcular, engel parkuru, eskrim, yüzme, koşu-atış disiplinlerinde yarıştı.
Müsabakalarda birinci olan sporcular şöyle:
- Erkekler
15 yaş altı: Mehmet Doruk Özkan
17 yaş altı: Muhammed Emir Kurtulan
19 yaş altı: Nurettin Can Salcı
Genç: Eren Kıvanç Taşyaran
Açık Yaş: Efe Mutlu
- Kadınlar
15 yaş altı: Elif Duman
17 yaş altı: Tulya Kesebir
19 yaş altı: Eda Özrodop
Genç: Ayşen Bensu Gül
Açık Yaş: İlke Özyüksel Mihrioğlu