MLS'te tarihi transfer: İlk Rus futbolcu

Atalanta'da forma giyen Rus futbolcu Alexey Miranchuk, MLS ekiplerinden Atlanta United'a transfer oldu.
28 yaşındaki orta saha ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanırken, yıldız oyuncu için Atalanta'ya 12 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
MLS'TE İLK RUS FUTBOLCU
ABD ekibi Atlanta United ile sözleşme imzalayan Alexey Miranchuk, MLS'te forma giyen ilk Rus futbolcu olacak.
Geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 42 maça çıkan Miranchuk 4 gol 12 asistlik performans gösterdi.
28 yaşındaki orta saha ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanırken, yıldız oyuncu için Atalanta'ya 12 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.
MLS'TE İLK RUS FUTBOLCU
ABD ekibi Atlanta United ile sözleşme imzalayan Alexey Miranchuk, MLS'te forma giyen ilk Rus futbolcu olacak.
Geçtiğimiz sezon Atalanta formasıyla 42 maça çıkan Miranchuk 4 gol 12 asistlik performans gösterdi.
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