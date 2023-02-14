MKE Ankaragücü transferi açıkladı!

MKE Ankaragücü, Fransız sağ bek Enock Kwateng'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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MKE Ankaragücü transferi açıkladı!
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14 Şubat 2023 19:58
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransız sağ bek Enock Kwateng'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, en son Fransa'nın Girondins Bordeaux ekibinde forma giyen Kwateng ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferi Türkiye Futbol Federasyonuna bildiren başkent temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncunun lisansını çıkardı.

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