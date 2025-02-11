MKE Ankaragücü, Özgür Aktaş'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Hollanda'nın MVV Maastricht ekibinden stoper Özgür Aktaş'ı renklerine bağladı. Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcu Özgür Aktaş'ın kesin transferi konusunda MVV Maastricht Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Özgür Aktaş ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Hollanda doğumlu 28 yaşındaki futbolcu, JVC Cuijk ve Vitesse altyapısından yetişti. Özgür Aktaş daha sonra Vitesse, Fortuna Sittard, FC Dordrecht, Telstar ve MVV Maastricht takımlarında forma giydi.



