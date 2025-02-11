MKE Ankaragücü, Özgür Aktaş'ı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Hollanda'nın MVV Maastricht ekibinden stoper Özgür Aktaş'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
MKE Ankaragücü, Özgür Aktaş'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2025 21:49
Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Hollanda'nın MVV Maastricht ekibinden stoper Özgür Aktaş'ı renklerine bağladı.  Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcu Özgür Aktaş'ın kesin transferi konusunda MVV Maastricht Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Özgür Aktaş ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda doğumlu 28 yaşındaki futbolcu, JVC Cuijk ve Vitesse altyapısından yetişti. Özgür Aktaş daha sonra Vitesse, Fortuna Sittard, FC Dordrecht, Telstar ve MVV Maastricht takımlarında forma giydi.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery