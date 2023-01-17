MKE Ankaragücü'nün vazgeçilmezi Mujakic

MKE Ankaragücü'nde Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında bütün maçlarda forma giyen tek isim Bosna Hersekli stoper Nihad Mujakic oldu.



Sezonun ilk yarısını 19 puanla 13. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ilk bölümü iki teknik adamla geçirdi.



Spor Toto 1. Lig'de takımı şampiyon yapan Mustafa Dalcı'yla sezona başlayan MKE Ankaragücü, 49 yaşındaki teknik adamla Süper Lig'de sadece 3 maça çıktı. Ligde oynadığı 4. maçta takımı Ömer Erdoğan'a teslim eden başkent ekibi, ilk yarıyı 5 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgiyle tamamladı.



Sezon başı Bosna Hersek ekibi FK Sarajevo'dan transfer edilen 24 yaşındaki stoper Mujakic, 18 maçın tamamında ilk 11'de görev alıp karşılaşmaların tamamında 90'ar dakika oynadı. Toplam 1620 dakika süre alan Mujakic, sezonun ilk yarısında ligde bu dakikaya ulaşan 13 isimden biri oldu.



28 futbolcu süre aldı



MKE Ankaragücü'nde sezonun ilk yarısında 28 futbolcu süre aldı.



Sarı-lacivertlilerde Mujakic'in dışında bütün maçlarda süre alan diğer oyuncu ise Giorgi Beridze oldu.



11 isim gol attı, en skorer Sowe



MKE Ankaragücü'nde 11 farklı isim sezonun ilk yarısında gol sevinci yaşadı.



Rakip fileleri 23 kez havalandıran başkent ekibinin en skorer ismi konumunda ise 5 golle Ali Sowe bulunuyor.



Beridze 4, Jese, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ikişer, Chatzigiovannis, Yasin Güreler, Radakovic, Diack, Zahid birer gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerin bir golünü ise rakip takım kendi kalesine attı.



Tek kırmızı kartı Marlon gördü



MKE Ankaragücü'nde bu sezon şu ana kadar kırmızı kart gören tek isim Marlon oldu.



Brezilyalı sol bek Beşiktaş'la oynanan karşılaşmada çift sarı karttan oyundan ihraç edilmişti. Başkent ekibinin futbolcuları, sezonun ilk bölümünde 29 kez de sarı kart gördü. En fazla sarı kart gören isim 5 defayla Tolga Ciğerci olurken, Yasin Güreler ve Diack da 4 sarı kartla cezalandırıldı. Bu üç isim sarı kart limitini doldurdukları için birer maç ceza aldı.





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