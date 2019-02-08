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Mitroglou'nun UEFA listesinde neden olmadığı açıklandı!

Galatasaray'ın yeni transferi Kostas Mitroglou'nun UEFA Avrupa Ligi'ne verilen oyuncu listesinde yer almaması hakkında açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mitroglou'nun UEFA listesinde neden olmadığı açıklandı!
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08 Şubat 2019 16:30
UEFA Avrupa Ligi için 3 yeni oyuncu ismi veren ve bu hakkını Marcao, Luyindama ve Diagne'den yana kullanan Galatasaray, bir diğer yeni transfer Kostas Mitroglou'nu ise UEFA listesine almamıştı.

Mitroglou'nun Galatasaray'ın UEFA listesinde olmaması Fransız basınının da dikkatini çekerken Footmercato sitesine konuşan Yunan golcünün bir yakını, Mitroglou'nun neden UEFA listesinde olmadığını açıkladı.

''BUNUN NEDENİ ÇOK BASİT...''

30 yaşındaki forvetin yakın tanıdığı olduğu belirtilen ancak ismi verilmeyen kişi, ''Mitroglou'nun UEFA listesine alınmamasının nedeni çok basit. Galatasaray, Benfica ile eşleşmişti ve Kostas'ın bazı hakları hala Benfica'da. Mitroglou'nun Benfica'ya karşı oynaması doğru olmazdı.'' sözlerini kullandı.

Yunan golcü, 2017 yılında Benfica'dan 15 milyon euroya Marsilya'ya satılmıştı. Sözleşmede Mitroglou'nun satışından elde edilecek %50 karın Benfica'ya verileceği açıklanmıştı.

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