Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş resmen imzalıyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren oyunculardan Mert Hakan Yandaş ile kısa sürede yeni sözleşme imzalanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş resmen imzalıyor
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13 Haziran 2024 18:44
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da iç transfer hazırlıkları devam ediyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.



Haberde; oyuncuların tatil döneminin bitmesinin ardından Fenerbahçe'nin, Mert Hakan Yandaş'ı İstanbul'a davet edeceği ve resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMAYA YAPILACAK

Her konuda anlaşmaya varan tarafların imza atmasının ardından kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli takımla çıktığı 122 maçta 10 gol attı ve 21 asist yaptı.


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