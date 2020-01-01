Mitchell ve Gobert, Jazz'in şampiyonluk şansı üzerine konuştular

Utah Jazz yıldızları Donovan Mitchell ve Rudy Gobert, önümüzdeki yıllarda NBA şampiyonluğunu kazanma şansları olduğuna inandıklarını belirttiler.



Jazz, Denver Nuggets'in efsanevi playoff maratonunda 3-1'den seri veren ilk rakipleri olmuştu. Ancak bu çöküş, 24 yaşındaki Mitchell'a göre kendisini motive eden bir şeydi:



"Standartlarımızı yüksek tutmalıyız. Bildiğiniz gibi 3-1'den seri vermiştik. İlk turda kaybettik ve böyle şeyler için vaktimiz yok. Yavaş başlama lüksümüz kalmadı.



Ayrıntılara daha fazla odaklanmaya başlamamız gereken bu dönemde, umarsız davranamayız. Bu kadar gecikme için lüksümüz yok. Bu işi kolay yoldan halletmek diye bir şey yok. Hazır olarak gelmeliyiz, çünkü artık ilk turda kaybetmek gibi şeyler olamaz."



İki kez Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan Gobert ise yıldız oyuncuyla aynı düşünceyi paylaşıyor gibi görünüyordu:



"Bu yıl ve önümüzdeki birkaç yıl içinde elimizde bir şans olacağını biliyoruz ve bundan faydalanmak zorundayız. Doğru yönde ilerleyip gelişmeye devam ettikçe, kazanma şansı bulacağımıza inanıyorum."



