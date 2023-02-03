Cleveland Cavaliers ve Memphis Grizzlies arasında geçtiğimiz gece oynanan maçta, Cavs guardı Donovan Mitchell ve Grizzlies forveti Dillon Brooks ikilisi, üçüncü çeyreğin ortasında aralarında çıkan bir kavganın ardından oyundan atıldı.



Brooks'un içeri penetre ettiği bir pozisyonda yere düştükten sonra Mitchell'ın kasıklarına vurması sonrası, Cavs yıldızı karşılık olarak topu kendisine atınca ikili arasında arbede çıktı ve takım arkadaşları ile antrenörler tarafından ayırılmak durumunda kaldılar.



Hakemler Mitchell'a teknik faul verirken, Brooks ise flagrant faul 2 ile değerlendirildi.



Mitchell, Cleveland'ın Memphis'i 128-113 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında, Brooks'un davranışlarını şu ifadelerle değerlendirdi:



"Açıkçası yıllardır playofflar olsun, normal sezon olsun, kendisini tokatlıyorum. Bana karşı savunmada iyi iş çıkardığı bir maçta da böyle bir şey yapıyor. Bu oyunda böyle şeylerin yeri yok. Günün sonunda kendinizi korumanız lazım. Ama tüm bunlar yılların birikmişliğinin bir sonucu olarak gerçekleşti. Birini savunamamanız ve elinizden hiçbir şey gelmiyor oluşu zor bir durum tabii ki. Ve bunu birçok oyuncuya da yapmıştı."



