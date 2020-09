Mitchell, 3-1'den seri kaybetmesi sonrası: "Bir daha olmayacak!"

Utah Jazz'in yıldızı Donovan Mitchell, dün gece Denver Nuggets'a karşı mağlubiyet alınan 7. maçtan sonra "şok içinde" olduğunu ve Jazz için her şeyin, "sadece bir başlangıç" olduğunu söyledi.



Jazz, sezonun ilk tur NBA playoff serisinin 7. maçında Denver Nuggets'a 80-78 mağlup olmuştu.



Ancak Mitchell, bu seride 3-1 öne geçmekle kalmayıp, 5. maçın ikinci yarısında 15 sayı önde olduktan sonra, Jazz'ın gidişatından uzaklaşmasından dolayı harap olduğunu söylerken, takımının son birkaç ayda yaşadığı her şeyden sonra hayatta kalmasıyla gurur duyuyordu.



Mitchell, şu açıklamaları yaptı:



"Biz her şeyin üstesinden gelmeye hazırız. Durum her zaman böyleydi. Bizim yaptığımız gibi geri dönmek bir karakter meselesi. Her şeyde rekabet etmeye hazırız. Kendim için ... size yalan söyleyemem, yaptığım ve başardığım bazı küçük şeylere şaşırdım. Ama üzerinde çalışmadığım bir şey değildi. Hücum ve savunma tarafında neler yapabileceğime dair eleştiriler vardı ve kendimi doğru yolda bir adım atmış gibi hissediyorum."



"Üç ay önce kurtarılamaz bir ekip olmaktan bu noktaya geldik. Bu (3-1'den seri kaybetmek) bir daha olmayacak. Bu, yaptıklarımın sonuncusu değil. Bu benim henüz başlangıcım. Ne yapabileceğimi, ne kadar çok çalıştığımı biliyorum, bu takımın da aynı şekilde ne kadar sıkı çalıştığını da biliyorum. Bu, işlerin sonu değil. Beni besleyen de bu. Bu, son değil. Bu sadece başlangıç. Şu anda tekrar basketbol oynamaya hazırım. Sanırım hepimiz öyleyiz. Bu sadece başlangıç."



Maçın son bölümünde, Nuggets guardı Gary Harris, 8.4 saniye kala Mitchell'den topu çalmıştı ve Torrey Craig, diğer tarafta maçın sonucunu garantileyebilecek olası bir turnikeyi kaçırmıştı. Jazz yıldızı Mike Conley, topu tekrar getirip seriyi kazanmak için son bir şut kullanmıştı, lakin bu şutu kaçırmıştı.



"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"



Mitchell ise, maç bittikten sonra bir anda yere yığılmıştı:



"Dürüst olmak gerekirse şoktaydım. Bu kadardı. Ulaştığımız bu noktaya gelmek için çok çalıştık ve çok yakındık. Düştük, geri geldik, savaştık, kazıdık ve o kadar yakın olmamıza rağmen bunun olması... incitti. Başka ne yapacağımı bilmiyordum. Yorulmuştum. Sadece uzandım öyle... berbat bir durum bu. Uzun süre aklımda kalacak."