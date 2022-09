Mısırlı 70 yaşındaki antrenör, sporu yaşıtlarına da tavsiye ediyor

Mısır'ın başkenti Kahire'de yaşlılara özel spor salonunda antrenörlük yapan 70 yaşındaki Hüseyin Ahmed, hayatının vazgeçilmezi olarak gördüğü sporu herkese tavsiye ediyor.



Başkent'in tarihi bölgesi Darb El-Ahmar'da spor salonunda hocalık yapan ve ilerlemiş yaşına rağmen bundan vazgeçmeyen Ahmed, AA muhabirine spor sevgisini anlattı.



Çocukluğundan bu yana spor yapmaya özen gösterdiğini ifade eden Ahmed, "Sporu seviyorum ve bulunduğum bölgede başta yaşlılar olmak üzere herkese spor alışkanlığını aşılamayı hedefliyorum." dedi.



Yaklaşık 60 yıldır spor yaptığını, şu anda da yaşlılara özel spor salonunda antrenörlük görevini üstlendiğini hatırlatan Ahmed, sporu "hayatın kendisi" olarak tanımlıyor.



Hüseyin Ahmed, "Ben 10 yaşımdan bu yana sporu severek yapan birisi olarak yaklaşık 60 yıldır spor yapmayı sürdürüyorum. Gençliğimde de yaşlandıktan sonra da birçok yerel yarışmalara iştirak ettim. Spor benim her şeyim, hayatım." ifadelerini kullandı.



- Her yaşta spor tavsiyesi



Sporun önemi ve sağlığa faydalarına da değinen 70 yaşındaki antrenör Ahmed, bu yaşına kadar ciddi bir rahatsızlık geçirmediğini söyledi.



Sporun vücudu sürekli dinç tuttuğuna değinen Ahmed, "60 yıl boyunca yaptığım spor karşılığında sağlığımı kazandım. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Düzenli spor sayesinde hayatım boyunca ne ameliyat oldum ne de hastaneye gittim." diye konuştu.



Her yaşta ve herkese spor yapma tavsiyesinde bulunan Hüseyin Ahmed, "Genç-yaşlı herkesin spor yapmasını temenni ediyorum. Sadece ağırlık kaldırmak veya kas geliştirmek zorunda değiller, herhangi bir spor dalını seçebilirler. Düzenli bir şekilde vücudun hareket etmesini, kan akışını sağlayan herhangi bir spor yapılabilir." şeklinde konuştu.



-"Çevremdeki yaşlı insanları spor yapmaya teşvik ediyorum"



Mahallesindeki spor salonunun yaşlı insanlara sporu teşvik etmeyi amaçladığını dile getiren Ahmed, spor yapmayanlara başlama, yapanlara da bırakmamalarını tavsiye ederek, şöyle devam etti:



"Sporun başta sağlık olmak üzere çok fazla faydası var. Bazı yabancılara baktığımızda yaşlarına rağmen gayet sağlıklı ve genç görünüyorlar, bizde ise maalesef spora önem verilmediği için tam tersi oluyor. Dün 2 arkadaşım spora başlamak istediklerini söyledi; ben de buyurun gelin dedim. Önümüzdeki hafta onlar da başlayacak. Çevremdeki yaşlı insanları spor yapmaya teşvik ediyorum."



Hüseyin Ahmed, yaşının artık bazı sporları yapmasına izin vermediğini aktararak, antrenörlüğün yanında kendini fazla yormayacak şekilde her gün bacak, göğüs, kol ve sırt egzersizleri yaptığını kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ