Minnesota'dan Chicago'ya tam 150 sayı

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken en dikkat çekici sonuç Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls karşılaşmasında ortaya çıktı.
Target Center'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Minnesota Timberwolves 150-126 kazanırken Anthony Edwards 37 sayı 11 asist 7 ribauntluk performansı ile öne çıkan isim oldu. Chicago Bulls'ta ise DeMar Derozan, 29 sayı 6 asist 4 ribaunt ile oynadı.
İşte gecenin diğer sonuçları;
Indiana Pacers 106-109 New York Knicks
Detroit Pistons 121-124 Brooklyn Nets
Toronto Raptors 110-126 Golden State Warriors
Denver Nuggets 119-115 Charlotte Hornets
Los Angeles Lakers 119-117 Washington Wizards
Target Center'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Minnesota Timberwolves 150-126 kazanırken Anthony Edwards 37 sayı 11 asist 7 ribauntluk performansı ile öne çıkan isim oldu. Chicago Bulls'ta ise DeMar Derozan, 29 sayı 6 asist 4 ribaunt ile oynadı.
İşte gecenin diğer sonuçları;
Indiana Pacers 106-109 New York Knicks
Detroit Pistons 121-124 Brooklyn Nets
Toronto Raptors 110-126 Golden State Warriors
Denver Nuggets 119-115 Charlotte Hornets
Los Angeles Lakers 119-117 Washington Wizards
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