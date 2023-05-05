Milwaukee Bucks, beşinci sezonunun ardından başantrenör Mike Budenholzer'ın görevden alındığını duyurdu.



Budenholzer, Milwaukee'de geçirdiği beş sezonda 391-271'lik (.693 galibiyet yüzdesi) bir normal sezon derecesi elde etmiş ve takımı 2021'de şampiyonluğa taşımıştı.



"Bu değişikliği yapma kararı çok zordu" diyen Bucks genel menajeri Jon Horst, sözlerine şöyle devam etti: "Bud, takımımızı beş inanılmaz sezon boyunca yönetti, Bucks'ın 50 yıldan sonraki ilk şampiyonluğuna ve sürdürülebilir başarının bir dönemine öncülük etti. Milwaukee'de kazanma kültürü ve liderliğe katkılarından dolayı minnettarız."



Budenholzer'ın görevden alınması, takımın playoffların ilk turunda Miami Heat'e şok bir mağlubiyetle elenmesinin ardından geldi. Bucks, lig genelindeki en iyi dereceye sahip olmasına rağmen, Doğu Konferansı'nın 8. sırasında yer almış olan Heat tarafından yenilgiye uğratılmıştı.



2018-19'daki ilk sezonunda Bucks ile Yılın Koçu ödülünü kazanmış olan Budenholzer, 2014-15 sezonunda Atlanta Hawks ile de aynı ödülü kazanmayı başarmıştı. Daha önce ise, 17 sezon boyunca Gregg Popovich'in yardımcısı olarak San Antonio Spurs'ta görev yapmıştı.





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