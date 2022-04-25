Milwaukee Bucks farkı açtı! Denver Nuggets ilk galibiyetini aldı!

NBA Doğu Konferansı play-off ilk turu dördüncü maçında Milwaukee Bucks ile Chicago Bulls karşı karşıya geldi.



Karşılaşmada ilk çeyreği Milwaukee Bucks 22-25 önde kapatırken, devreye de 56-41 önde girdi.



İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip 3. çeyreği 34-33 önde kapattı. Maçın tamamında rakibine üstünlük kuran Bucks karşılaşmayı 119-95 kazandı ve seride 3-1 öne geçti.



Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 32 sayı, 17 ribaund ve 7 asistle takımı adına önemli bir performans sergilerken, takımın bir diğer ismi Grayson Allen 27 sayı ve 2 ribaundla oynadı.



Zach LaVine'nin 24 sayı, 5 ribaund ve 13 asisti Chicago Bulls galibiyet için yeterli olmadı.



Milwaukee Bucks ile Chicago Bulls arasında oynanacak serinin 5. maçı 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak.



Denver Nuggets, Golden State Warriors'tan ilk galibiyetini aldı



NBA Doğu Konferansı play-off ilk turu dördüncü maçında Denver Nuggets ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. Ball Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Denver Nuggets 126-121 kazandı ve seriyi 3-1'e getirdi.



Karşılaşmada ilk çeyreği Denver Nuggets 26-21 önde kapatırken, devreyi de 63-52 önde kapattı.



İkinci yarıda geri dönüş sinyalleri veren Golden State Warriors, 3. çeyreği 37-35 önde kapattı. Konuk ekip son çeyreği de 32-28 kazandı ancak karşılaşmadan 126-121 mağlup ayrıldı ve seride durum 3-1 oldu.



Denver Nuggets'te Nikola Jokic, 37 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle takımın en skorer ismi olurken, konuk ekipte Stephen Curry, 33 sayı, 3 ribaund ve 8 asist yaparak iyi bir performans göstermesine rağmen mağlubiyete engel olamadı.



Denver Nuggets ile Golden State Warriors arasında oynanacak serinin 5. maçı 29 Nisan Cuma günü oynanacak.





İLGİLİ VİDEO