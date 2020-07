Mills, maaşınının 1 milyon dolarını ırkçılıkla mücadeleye harcayacak!

San Antonio Spurs guardı Patty Mills, NBA'de sezonun devamında oynayacağını söyledi ve katılmaya karar vermesinin nedeninin, memleketi Avustralya'da ırkçılıkla mücadeleye adanmış kampanyalara, maaşının 1 milyon dolardan fazla bir miktarını verebilmek olduğunu söyledi.



Mills, Spurs'ün normal sezonda kalan sekiz normal sezon maçında kazanacağı toplam miktarın 1.017.818.54 dolar olacağını söyledi. Mills bu parayı, üç başlık arasında arasında dağıtacak, - Black Lives Matter Avustralya, siyahilerin gözaltındayken ölme sorunu ile ilgilenen başka bir grup ve Avustralya sporu içindeki ırkçılık konularını ele almak için örgütlenmesine yardım ettiği, yeni oluşturulan "We Got You" kampanyası.



Mills, durumu "Bu yüzden Orlando'da oynuyorum, çünkü doğrudan Siyah, topluluklara gidebilecek bir parayı masada bırakmak istemiyorum." şeklinde açıkladı



Mills, sezonun kesintiye uğramasından ötürü bazı maçların iptal olmaması durumunda, bu sezon yaklaşık 12.5 milyon dolar kazanabilecekti.