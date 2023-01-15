Millilerimiz oynamadı, Sassuolo yine yenildi

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Sassuolo, Lazio'yu konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Millilerimiz oynamadı, Sassuolo yine yenildi
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15 Ocak 2023 16:39
Kaan Ayhan
Kaan Ayhan
Sassuolo
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Sassuolo, Lazio'yu ağırladı. Citta del Tricolore Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 45+3'te penaltıdan Mattia Zaccagni ve 90+4'te de Felipe Anderson kaydetti.

Öte yandan Sassuolo'da top koşturan Kaan Ayhan ve Mert Müldür, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. 

Bu sonuçla birlikte son 7 maçta 6 mağlubiyet 1 beraberliği bulunan Sassuolo, 16 puanla 16. sırada konumlandı. Ligde 3 maç sonra galibiyete ulaşan Lazio ise puanını 34'e yükselterek 5. sıraya yükseldi.

Gelecek hafta Sassuolo, Monza'ya konuk olacak. Lazio ise Milan'ı ağırlayacak.




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