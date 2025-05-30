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Milli yüzücü Emre Onuş, dünya şampiyonasında kürsüde yer almak istiyor

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplam 90 madalyası bulunan milli sporcu Emre Onuş, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalyayla dönmek istiyor.

calendar 30 Mayıs 2025 13:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli yüzücü Emre Onuş, dünya şampiyonasında kürsüde yer almak istiyor
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Milli sporcu, ağustos ayında Romanya'da düzenlenecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek kürsüde yer almak istiyor.

Emre Onuş her zaman başarılarıyla adından söz ettiren bir sporcu olmak istediğini söyledi.


Katıldığı yarışların kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirten Onuş, "Bursa'da düzenlenen yarış çok güzeldi benim için. Daha önce Avrupa gençler barajını geçmiştim. Bursa'da da dünya gençler barajını geçmeyi başardım. Bu sene benim için çok yoğun olacak. Temmuz'da Avrupa Şampiyonası, ardından kulüpler şampiyonası ve sonra da dünya şampiyonası var. Dünya şampiyonasında en iyi şekilde yüzüp kürsüde olmak istiyorum." dedi.

Onuş, geçen hafta Barselona'da bir yarışa katıldığını ve bu organizasyonun kendisi için şampiyonalara hazırlık için güzel bir tecrübe olduğunu aktardı.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı ise sporcusunun dünya gençler barajını geçerek şampiyonda ülkesini temsil etmeye hak kazandığını vurgulayarak, "Dünya gençler barajını geçmeyi başardı. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Temmuz ve ağustos ayı önemli. Şampiyonalardan güzel derecelerle dönmek istiyoruz." diye konuştu.

 


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