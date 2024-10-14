Milli Yelkenci Derin Atakan'dan madalya!

Milli yelkenci Derin Atakan, İtalya'daki Formula Kite 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Yelkenci Derin Atakan'dan madalya!
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14 Ekim 2024 17:30
Milli yelkenci Derin Atakan, İtalya'da düzenlenen Formula Kite 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Torre Grande kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Derin Atakan (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) kadınlar kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

Kadınlarda milli sporculardan Derin Deniz Sorguç ise (AKUT Spor Kulübü) beşinci sırada yer aldı.

Organizasyonda 39 sporcunun mücadele ettiği erkekler kategorisinde ise Derin Cem Baba (Muğla Ferdi) 24. sırada yarışı tamamlarken, Poyraz Aksakal ise (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) 26. oldu.

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