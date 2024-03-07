Milli triatlet, Dünya Şampiyonası'nın Abu Dabi etabında yarışacak

Milli triatlet Sinem Xisca Tous, yarın Dünya Triatlon Şampiyonası Abu Dabi yarışında mücadele edecek.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki organizasyonun TSİ 17.00'de başlayacağı belirtildi.
Sprint mesafede parkura çıkacak milli sporcunun, en iyi puanını almaya çalışacağı kaydedildi.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki organizasyonun TSİ 17.00'de başlayacağı belirtildi.
Sprint mesafede parkura çıkacak milli sporcunun, en iyi puanını almaya çalışacağı kaydedildi.
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