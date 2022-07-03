Milli tenisçi Portekiz'de şampiyon oldu

Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'in ev sahipliği yaptığı Porto Open Turnuvası'nda şampiyon olmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Portekiz'de şampiyon oldu
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03 Temmuz 2022 18:38
Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen W25 Porto Open turnuvasında tek kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finalde İspanyol Eva Guerrero Alvarez'i 6-3, 2-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Pemra, kariyerinin 18. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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