Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de ikinci oldu

Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen Montemor Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nı ikinci tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de ikinci oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mayıs 2022 00:06
Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen Montemor Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ikinci oldu.

Montemor-o-Novo'da düzenlenen 25 bin dolar para ödüllü organizasyonda Pemra, finalde Fransız raket Alice Robbe'yle karşılaştı.

Rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenilen milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ