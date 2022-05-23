Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de ikinci oldu

Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen Montemor Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ikinci oldu.
Montemor-o-Novo'da düzenlenen 25 bin dolar para ödüllü organizasyonda Pemra, finalde Fransız raket Alice Robbe'yle karşılaştı.
Rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenilen milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Montemor-o-Novo'da düzenlenen 25 bin dolar para ödüllü organizasyonda Pemra, finalde Fransız raket Alice Robbe'yle karşılaştı.
Rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenilen milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
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