Milli tenisçi Cem İlkel, Litvanya'da ikinci oldu

Cem İlkel, Litvanya'da düzenlenen Vilnius Açık'ta ikinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli tenisçi Cem İlkel, Litvanya'da ikinci oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2022 20:43
 Milli tenisçi Cem İlkel, Litvanya'da düzenlenen Vilnius Açık'ta ikinci oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelerden geldiği Vilnius Açık'ta finalde karşılaştığı Mattia Bellucci'ye 6-1, 3-6 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilen Cem İlkel, turnuvayı ikinci tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ