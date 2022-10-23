Milli tenisçi Cem İlkel, Litvanya'da ikinci oldu

Milli tenisçi Cem İlkel, Litvanya'da düzenlenen Vilnius Açık'ta ikinci oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelerden geldiği Vilnius Açık'ta finalde karşılaştığı Mattia Bellucci'ye 6-1, 3-6 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilen Cem İlkel, turnuvayı ikinci tamamladı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, elemelerden geldiği Vilnius Açık'ta finalde karşılaştığı Mattia Bellucci'ye 6-1, 3-6 ve 5-7'lik setlerle 2-1 yenilen Cem İlkel, turnuvayı ikinci tamamladı.
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