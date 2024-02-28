Milli tekvandocular, olimpiyatlardan madalyasız dönmüyor

Türkiye, tekvandonun resmi programa alındığı Sidney 2000'den bu yana düzenlenen her olimpiyatta, bu branşta madalya kazanma başarısı gösterdi.



AA'nın olimpiyatlarda madalya alan milli sporculara ilişkin hazırladığı haber dosyasının ikinci bölümünde tekvando branşına yer verildi.



Tekvando, olimpiyat programına ilk kez dahil edildiği 2000 Sidney Olimpiyatları'ndan bu yana tüm oyunlarda yer aldı.



Son 6 olimpiyat organizasyonunda da kürsüye çıkmayı başaran milli tekvandocular, en önemli spor organizasyonunda şu ana kadar 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.



Tekvando, Türkiye'nin güreş ve halterden sonra en çok olimpiyat madalyası kazandığı branş konumunda bulunuyor.



Tekvandoda ilk olimpiyat madalyası



Tekvandonun dahil edildiği ilk olimpiyat olan Sidney 2000'de Türkiye, 4 branşta madalya elde etti.



Kadınlar 57 kiloda üçüncülük kürsüsünde yer alan milli tekvandocu Hamide Bıkçın Tosun, tarihi bir başarıya imza attı.



Milli sporcu böylece Türkiye'ye tekvando branşında ilk madalyayı kazandırdı.



Tek altın madalya Servet Tazegül'den geldi



Sporculuk hayatında önemli başarılar elde eden Servet Tazegül, kariyerinin zirvesine 2012 Londra Olimpiyatları'nda çıktı.



2008 Pekin Olimpiyatları'ndan bronz madalyayla dönen Tazegül, bir sonraki organizasyonda ise olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.



Londra 2012'de erkekler 68 kiloda altın madalyaya uzanan Tazegül, bu olimpiyat oyunlarında Türkiye adına şampiyonluk yaşayan tek sporcu oldu.



Tazegül'ün bu tarihi başarısından sonra henüz olimpiyatlarda altın madalya kazanan milli tekvandocu olmadı.



İki olimpiyattan madalyayla dönen tek kadın sporcu



Milli tekvandocu Nur Tatar, iki olimpiyat oyunlarında madalya kazanan tek Türk kadın sporcu ünvanına sahip.



Nur Tatar, 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise bronz madalya aldı.



Servet Tazegül, Nur Tatar ve Bahri Tanrıkulu, üçer kezle tekvandoda Türkiye'yi en çok olimpiyatta temsil eden sporcu ünvanını paylaşıyor.



Paralimpik tekvandocular da boş geçmedi



Tekvando branşı, paralimpik oyunlarında ise ilk kez Tokyo 2020'de yer aldı.



Tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar gümüş, erkekler K44 sınıfı 61 kiloda ise Mahmut Bozteke bronz madalyayı boynuna taktı.



İki sporcu böylece tekvando branşında Türkiye'ye paralimpik oyunlarında ilk madalyaları kazandırdı.



Olimpiyatlarda madalya alan tekvandocular



Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya kazandıran milli tekvandocular şunlar:



Sidney 2000:



Bronz madalya: Hamide Bıkçın Tosun



Atina 2004:



Gümüş madalya: Bahri Tanrıkulu



Pekin 2008:



Gümüş madalya: Azize Tanrıkulu



Bronz madalya: Servet Tazegül



Londra 2012:



Altın madalya: Servet Tazegül



Gümüş madalya: Nur Tatar



Rio 2016:



Bronz madalya: Nur Tatar



Tokyo 2020:



Bronz madalya: Hatice Kübra İlgün



Bronz madalya: Hakan Reçber





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