Milli Takım'da sakatlık!

Milli takımımızın Macaristan ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.



TFF'den yapılan açıklamada, Rıdvan Yılmaz'ın sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.



İŞTE TFF'nin o açıklaması;



''Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.''





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