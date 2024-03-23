Milli Takım'da sakatlık!

Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milli Takım'da sakatlık!
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23 Mart 2024 17:12
Son güncelleme 23 Mart 2024 17:25
Milli takımımızın Macaristan ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, Rıdvan Yılmaz'ın sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

İŞTE TFF'nin o açıklaması;

''Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.''

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