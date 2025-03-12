Türkiye'den 21 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in 2. ayağı, 14-16 Mart tarihlerinde Çin'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Hangzhou kentindeki organizasyonda 68 ülkeden 400'e yakın karateci yarışacak.
Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi 8 kadın, 13 erkek sporcu temsil edecek.
Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şunlar:
- Kadınlar
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Zümra Rezzan İm
Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Zeyna Gaballa
Kata: Dilara Bozan
- Erkekler
Kumite 60 kilo: Burak Özdemir, Eray Şamdan, Mert Halıcı
Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür
Kumite 84 kilo: Hasan Arslan, Yusuf Eren Temizel
Kumite +84 kilo: Fatih Şen, Furkan Kayalı
Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Tarık Koç
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