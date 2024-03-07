Milli pentatlet İlke Özyüksel, Mısır'da finale yükseldi

Modern pentatlonda Dünya Kupası'nın Mısır etabında Türkiye'yi yarı finalde temsil eden İlke Özyüksel, finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli pentatlet İlke Özyüksel, Mısır'da finale yükseldi
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07 Mart 2024 16:22
Modern pentatlonda Dünya Kupası'nın Mısır etabında Türkiye'yi yarı finalde temsil eden İlke Özyüksel, finale yükseldi.

Başkent Kahire'de gerçekleştirilen ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda İlke Özyüksel, kadınlar kategorisinde 1074 puan toplayarak 9 Mart Cumartesi günü yapılacak finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Milli sporculardan Yaren Nur Polat, müsabakayı 1006 puanla 20'nci, İpek Akşin 894 puanla 25'inci tamamladı.

Erkeklerde ise Buğra Ünal, 1138 puanla 19'uncu, Yunus Çalışkan 965 puanla 29'uncu oldu.

Dünya Kupası'nın ilk etabında hem kadınlar hem de erkekler finali, 9 Mart'ta binicilik, eskrim, bonus round, yüzme ve laser run sıralamasıyla yapılacak.

Mısır etabı, 10 Mart'ta karışık bayrak yarışıyla son bulacak.

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