Milli para yüzücü Meryem, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü örnek alıyor

Geçirdiği pek çok ameliyata rağmen yüzmeden uzaklaşmayan milli para sporcu Meryem Nur Tunuğ, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü örnek alıyor.Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübünün altyapısına 8 yaşında seçilen Meryem, yüzmede Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Mersin, Aksaray ve Trabzon'da çeşitli tarihlerde düzenlenen turnuvalarda Türkiye şampiyonlukları kazandı.Çeşitli nedenlerden üç kez ameliyat olmasına rağmen yüzmeden kopmayarak azmiyle tüm engellilere örnek olan Meryem, geçen yıl Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, kadınlar 100 metre kurbağalamada da bronz madalya aldı.Para yüzmede Avrupa ve dünya şampiyonu Sümeyye Boyacı ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde kazandığı bronz madalyayla Türkiye'ye paralimpik oyunlarda yüzme branşında tarihinin ilk madalyasını getiren Sevilay Öztürk'ü örnek alan Meryem, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde İngiltere'nin Manchester kentinde yapılacak Para Yüzme Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.Daha önce milli takıma seçilmesine rağmen geçirdiği ameliyatlar nedeniyle kampa dahil olamadığını belirten Meryem Nur, "Geçirdiğim ameliyatlara rağmen pes etmedim. Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk ablalarımın arkasından gitmek gurur verici. Onları örnek alıyorum. İngiltere'de düzenlenecek Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak ve ülkemi gururlandırmak istiyorum. Ayrıca 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almayı hedefliyorum." diye konuştu.Meryem Nur, ailesinin ve arkadaşlarının kendisine çok destek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"İlerleyen yıllarda kendimi dünya ve olimpiyat oyunlarında şampiyon olarak görmeyi arzu ediyorum. Bütün engelli arkadaşlarıma örnek olmak istiyorum ve bunun için çok çalışıyorum. Ben de birilerine umut olmak istiyorum. Engelli arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Neden evde oturuyorsunuz, çıkın kendinizi gösterin. Evde kalmayın herkese tüm gücünüzü gösterin."Antrenör Zehra Eruçar da Meryem Nur'un azimli bir sporcu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Meryem Nur'u Adana'da Atlas Engelliler Spor Kulübü olarak yetenek taraması yaparken tanıdım. Çok küçüktü ve kolları ameliyatlıydı. Meryem yüzmeye başlamak istediğini söyledi ailesiyle konuştuk. Yüzmeye başladı. Meryem Nur gerçekten hırslı bir sporcu. Şu an İngiltere'deki Para Yüzme Dünya Şampiyonası hazırlanıyor. Umarım orada başarılı olup 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alacak."