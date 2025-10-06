Milli para halterciler, Mısır'daki dünya şampiyonasında yarışacak

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-18 Ekim tarihlerinde başkent Kahire'de gerçekleştirilecek Dünya Para Halter Şampiyonası için hazırlıklarını Para Halter Milli Takım antrenörleri Mustafa Doğan ve Semih Ceylan yönetiminde tamamlayan sporcular, organizasyon için Mısır'a gitti.Şampiyonada Türkiye, kadınlarda 45 kiloda Nazmiye Muratlı ve Çiğdem Dede, 50 kiloda Özlem Becerikli, 55 kiloda Besra Duman ve 73 kiloda Sibel Çam ile erkeklerde ise 49 kiloda Abdullah Kayapınar, 54 kiloda Muhammed Kaan Aktürk ve Serkan Çakmaz, 59 kiloda Çağdaş Kaya, 72 kiloda Uğur Yumuk ve +107 Faruk Öztürk ile kürsü mücadelesi verecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü , "Sporcularımız hazırlık kamplarını sorunsuz tamamladı. Hedefimiz her zaman olduğu gibi bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak. Dünya şampiyonasında tüm ekibimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.