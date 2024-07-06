Milli para eskrimci Elke Lale van Achterberg'den bronz madalya!

Milli para eskrimci Elke Lale van Achterberg, Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nda bronz madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli para eskrimci Elke Lale van Achterberg'den bronz madalya!
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06 Temmuz 2024 20:36
Elke Lale Van Achterberg, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın Polonya ayağında bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Varşova'da düzenlenen organizasyonda epe B kategorisinde yarışan Elke Lale, Ukraynalı Olga Yesina, Hong Konglu Nga Ting Tong ve Belaruslu Aleksandra Ilminskaya'yı mağlup ederek yarı finale çıktı.

Elke Lale, yarı finalde karşılaştığı Taylandlı Sansunee Jana'ya 15-7 yenilerek bronz madalya elde etti.

Öte yandan Hakan Akkaya, flöre A kategorisinde 7'nci, Şenay Güner ise epe A kategorisinde 19'uncu sırayı aldı.

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