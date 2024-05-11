Milli okçu Hazal Burun'dan bronz madalya

Okçuluk Avrupa Şampiyonası Makaralı Yay Kadınlar bronz madalya maçında Lüksemburglu rakibi Mariya Shkolna'yı 146-142 yenen Hazal Burun, üçüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli okçu Hazal Burun'dan bronz madalya
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11 Mayıs 2024 17:13
Milli okçu Hazal Burun, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kadınlar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, makaralı yay kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı sporculardan Hazal Burun, Lüksemburglu rakibi Mariya Shkolna'yı 146-142 yenerek Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

Federasyon, milli sporcuyu ve teknik ekibini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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