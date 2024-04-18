Milli motosikletçiler piste iniyor

Milli motosikletçiler, hafta sonu Fransa, Hollanda ve Bulgaristan'da Türkiye'yi temsil edecekler.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli motosiklet yarışlarından Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda (WSSP) sezonun üçüncü ayağı TT Assen Pisti'nde yapılacak.



TMF Milli takımlar kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Mert Konuk Hollanda'da yarışacak.



Bu sezon İspanya'daki yarışta BMW takımına ilk galibiyetini kazandıran Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da yarın serbest antrenmanlara katılacak. Toprak, 20 Nisan Cumartesi günü TSİ 15.00'te ise hafta sonunun ilk yarışında, 21 Nisan Pazar günü de TSİ 12.00'de superpole yarışında, aynı gün TSİ 15.00'te de hafta sonunun ikinci yarışında gaza basacak.





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