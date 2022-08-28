Milli masa tenisçilerden, Balkan Şampiyonası'nda 6 madalya!

Bosna Hersek'te düzenlenen 47. Büyükler Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya kazandı.



Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamada, Saraybosna'da gerçekleşen organizasyonu Türkiye, 2 gümüş, 4 bronz madalyayla tamamladı.



Takım müsabakalarında kadın ve erkeklerde milliler gümüş madalyaların sahibi oldu. Karışık takımda İbrahim Gündüz-Simay Kulakçeken, çift kadınlarda Özge Yılmaz-Ece Haraç, çift erkeklerde İbrahim Gündüz-Zirve Gündüz, tek erkeklerde ise İbrahim Gündüz bronz madalya elde etti.



Türkiye, madalya sıralamasında da takım halinde organizasyonu 6 madalyayla 2. sırada bitirdi.





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