15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Milli kürek sporcuları, 2025 Balkan Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı

Milli kürekçiler, Yunanistan'daki Balkan Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazandı.

calendar 15 Eylül 2025 13:22 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2025 17:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli kürek sporcuları, 2025 Balkan Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milli kürek sporcuları, Yunanistan'da düzenlenen 2025 Balkan Kürek Şampiyonası'nda 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 15 madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9 ülkenin katılımıyla Yunanistan'ın Yanya şehrinde gerçekleştirilen 2025 Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye, 40 sporcu ve 20 ekiple gençler (A) ve yıldızlar (B) olmak üzere iki yaş kategorisinde mücadele etti.

Organizasyonda milli kürekçiler 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 15 madalya kazanma başarısı gösterdi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, "Sporcularımız, milli formayı başarıyla temsil ederek bizleri gururlandırmıştır. Bu önemli organizasyonda gösterilen performans, Türk küreğinin geleceği adına umut vericidir. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.