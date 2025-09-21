Milli kick boksçulardan 9'u altın 50 madalya!

Milli sporcular, İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 9'u altın, 16'sı gümüş ve 25'i bronz toplam 50 madalya kazandı.



Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonada, milli sporculardan Hülya Ece Uğraç 65 kilo K1 kategorisinde Finlandiyalı rakibi Helmi Lindgren'i mağlup ederek altın madalya kazandı.



Milli kick boksçulardan Mert Nalbantoğlu +81 kilo full contact kategorisinde Azerbaycanlı, Ebubekir Polat 91 kilo K1 branşında Polonyalı, Hasan Gök ise +91 kilo K1 branşında Letonyalı rakiplerini mağlup ederek altın madalya elde etti.

Ay-yıldızlı sporculardan Emircan Abdullah Beserek 75 kilo full contact branşında Ukranyalı, İbrahim Pusat Baş 81 kilo full contact branşında Polonyalı, Taha Emir Tarhan da 63 kilo K1 branşında Bulgar rakiplerine üstünlük kurarak altın madalyanın sahibi oldu.Rabia Karadaş da 60 kilo low kick branşında Ukraynalı, Mehmet Taha Çelik ise 71 kilo low kick branşında Karadağlı sporcuları mağlup ederek şampiyon oldu.