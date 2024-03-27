Milli kayakçılar, Yunanistan'da 2 madalya aldı

Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası FIS Kupası'nda milli sporcular Ceren Reyhan Yıldırım altın, Sıla Kara ise gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli kayakçılar, Yunanistan'da 2 madalya aldı
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27 Mart 2024 13:40
Yunanistan'da alp disiplininde düzenlenen Uluslararası FIS Kupası'nda milli sporculardan Ceren Reyhan Yıldırım altın, Sıla Kara ise gümüş madalya aldı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 15 ülkeden 55 kayakçı piste çıktı.

Milli sporculardan Ceren Reyhan Yıldırım kupada altın madalyanın sahibi olurken, Sıla Kara'nın ise gümüş madalya elde etti. Ada Hasırcı ise organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

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