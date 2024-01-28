Milli karatecilerden 3 madalya birden

Fransa'da düzenlenen Karate Şampiyonasında Milli karateciler 3 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli karatecilerden 3 madalya birden
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28 Ocak 2024 23:21
Milli sporcular, Fransa'da düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağında 3 madalya aldı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Paris'teki organizasyonda 60 ülkeden 382 sporcu yarıştı.

Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada Türkiye'yi, 10 kadın ve 11 erkek sporcu temsil etti.

Erkekler kumite 60 kiloda Eray Şamdan altın, 75 kiloda Enes Bulut gümüş ve ferdi katada Ali Sofuoğlu bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, organizasyonda üçüncü sırada yer aldı.

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