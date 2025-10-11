Milli halterciler, Büyükler Dünya Şampiyonası'na damga vurdu

Milli halterciler, Norveç'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nı 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Forde kentindeki Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye, Muhammed Furkan Özbek ile uzun aranın ardından tarihi bir başarıya imza attı.Olimpiyat oyunlarnına göre yenilenen kilo kategorilerinde düzenlenen şampiyonada 65 kilo erkeklerde yarışan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, toplamda 324 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı.Muhammed Furkan, koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloyla gümüş ve toplamda 324 kiloyla rekor kırarak Türkiye'ye erkeklerde 15 yıl sonra dünya şampiyonluğunu getirdi.Kadınlar kategorisinde Cansel Özkan, erkekler kategorisinde de Yusuf Fehmi Genç, 1'er bronz madalya elde etti.