11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
19:00
11 Ekim
Norveç-İsrail
19:00
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
21:45
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
21:45
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
21:45
11 Ekim
Estonya-İtalya
21:45
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
21:45

Milli halterciler, Büyükler Dünya Şampiyonası'na damga vurdu

Milli halterciler, Norveç'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nı 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyayla sonlandırdı.

11 Ekim 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
 Milli halterciler, Norveç'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nı 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Forde kentindeki Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye, Muhammed Furkan Özbek ile uzun aranın ardından tarihi bir başarıya imza attı.

Olimpiyat oyunlarnına göre yenilenen kilo kategorilerinde düzenlenen şampiyonada 65 kilo erkeklerde yarışan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, toplamda 324 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı.


Muhammed Furkan, koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloyla gümüş ve toplamda 324 kiloyla rekor kırarak Türkiye'ye erkeklerde 15 yıl sonra dünya şampiyonluğunu getirdi.

Kadınlar kategorisinde Cansel Özkan, erkekler kategorisinde de Yusuf Fehmi Genç, 1'er bronz madalya elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
