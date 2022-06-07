Milli halterci Muhammed Furkan, olimpiyat şampiyonluğu hedefliyor!

Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya kazanan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Tokyo'da olimpiyat stresi ve heyecanına yenik düştüğünü ancak 2024 Paris Olimpiyatları'nda şampiyon olacağına inandığını söyledi.



AA Spor Sohbetleri'ne konuk olan Muhammed Furkan, Avrupa Şampiyonası'nda her zaman şampiyonluğu hedeflediğini belirterek, "Yaptığımız derece beklediğimiz dereceydi, 181 kilo ile ikinci hakkımızda şampiyonluğu garantileyince totali yükseltmek adına 190 kiloyu zorladık, çok şükür onu da başardık." dedi.



Antrenmanlarda sezon ortaları için toplamda 350 kiloyu rahat bir şekilde kaldırmayı hedeflediklerini aktaran milli halterci, "Koparma konusuna geldiğimizde rakiplerime göre oldukça dezavantajlıyım. Ancak silkmede her şey tamamen bizim isteğimiz doğrultusunda gelişiyor, koparma tamamen tekniğe dayalı." diye konuştu.



"Bu sene umarım bizim senemiz olacak, bu sene şov yapacağız." diyen Muhammed Furkan, şöyle devam etti:



"2020 Tokyo Olimpiyatları istediğim gibi geçmedi, çünkü olimpiyatlara hak kazandığım Rusya'daki şampiyonada yaptığım derece Tokyo'da 3'üncü oldu. Tamamen olimpiyatların stresine ve heyecanına yenik düştüm, o heyecanı kaldıramadım. Ancak sezonu güzel açtım, kendime artık eskisi kadar güveniyorum. Önce bu öz güveni ve cesareti yerine getireceğim, sonra Allah izin verirse Tokyo'da hem kendime hem ülkeme ve çevreme yaşatamadığım gururu 2024 Paris'te şampiyonlukla yaşatacağımıza eminim. Tokyo'da olsaydı 3'üncülükle yaşayacağımız heyecanı 2024'te şampiyonlukla yaşayacağımıza eminim."



Son Avrupa Şampiyonası'nda silkmede 190 kilo kaldırdığında rakiplerinde büyük bir sessizliğin oluştuğunu aktaran Muhammed Furkan, "Tokyo'da yapamadığım için onların gözünde zaten yapamayacak gibi bir hava vardı. 190 kiloyu kaldırıp geldikten sonra arkada 'nasıl yaptı' fısıltılarını gördüm, aslında o beni büyük cesaretlendirdi. Onlar için de gerçekten bu sene büyük bir tehdit olduğumu kanıtlamış oldum." ifadelerini kullandı.



Sırada Akdeniz ve İslami Dayanışma Oyunları olduğunu hatırlatan milli halterci, "Akdeniz Oyunları şu anda bu rakiplerim için Avrupa Şampiyonası'nın rövanşı olacak. O yüzden çalışmalar aynı şekilde devam edecek." şeklinde konuştu.



"Müsabakalarda dinlediğim tek sanatçı Cengiz Kurtoğlu'dur"



Günlük 7,5 saat gibi bir antrenman programı olduğunu ifade eden Muhammed Furkan, "Toplamda günlük yaklaşık 40 tona yakın bir ağırlık kaldırıyoruz. Sadece pazar günlerimiz serbest. Pazar günleri arabamla şehirde gezerim çünkü arabada müzik dinleyerek gezmeyi severim." diye konuştu.



Ne tür müzik dinlediğiyle ilgili de Muhammed Furkan, şunları anlattı:



"Yabancı müzik dinlemem, Sagopa Kajmer, Ceza dinlerim. Yarışma esnasında da özellikle uluslararası müsabakalarda dinlediğim tek sanatçı Cengiz Kurtoğlu'dur, o bir totemdir benim için. O süreçte çok stresli ve heyecanlı olduğumuz için daha fazla böyle yüksek sesle bangır bangır müzik dinleyip daha fazla strese girmek yerine, daha sakin müzik dinliyorum, yani 'Cengiz baba' arkadan şarkıyı söylerken ben orada kaldırışı hayal ediyorum, kaldırışı yaptıktan sonra nasıl bir şov yapsam onu düşünüyorum."



"Altın madalya kazandıktan sonra salonda hangi şarkının çalınmasını isterdin" şeklindeki soruya da milli halterci, "Cengiz Kurtoğlu'dan 'nefesimsin', genellikle bu tür parçalarını dinliyorum." yanıtını verdi.



Nostaljik arabalara da tutkusu olduğunu belirten milli sporcu, antrenmanlar kamplar, şampiyonalar nedeniyle sürekli değişik yerlere gittiği için hobilerine fazla vakit kalmadığını söyledi.



"Oraya bu bayrağı taşımak, İstiklal Marşı'nı okutabilmek için gidiyoruz"



Halterde hangi sporcuları kendine idol olarak gördüğüne ilişkin de milli halterci, "Tek bir idolüm yok çünkü bizim camiamızda idol olarak alınacak çok fazla insan var. Bunların başında Naim abi (Süleymanoğlu) geliyor, çok büyük ses getirdiği için. Daha sonra Halil abi (Mutlu), Taner abi (Sağır) var, Sedat Artuç var, çok fazla efsane sporcu var. Hepsinin farklı özelliklerini kendime örnek alıyorum." şeklinde konuştu.



Halil Mutlu ve Taner Sağır ile halen görüştüğünü belirten milli halterci, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'nün de eski bir halter antrenörü olarak, haltercilerin ihtiyaçlarını iyi bildiğini ve iyi çözümler ürettiğini belirtti.



Muhammed Furkan, federasyonda ve teknik heyette halter yapmış insanların yer almasıyla 2024 Paris'te ve ilerisinde başarının geleceğine inandığını, hatta haltere eski popülaritesini kazandırmanın da böylece kendilerine nasip olabileceğini söyledi.



Haltere 12 yıldır emek verdiğini, sosyal yaşamından çoğu zaman feragat ettiğini aktaran milli sporcu, hedeflenen kiloyu kaldırmayı başardığında seyirciden gelen coşkulu sesten çok mutlu olduğunu anlattı.



Bütün ferdi sporcuların ve takım sporcularının hepsinin bayrak adına yarıştığını dile getiren Muhammed Furkan, "Halter çok popüler bir spor olmasa da sonuçta biz oraya bu bayrağı taşımak, İstiklal Marşı'nı okutabilmek için gidiyoruz. Başka bir takım da İstiklal Marşı için gidiyor o yüzden aynı ilgiyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli halterci, Avrupa şampiyonasına 6 aydır hazırlandıklarını ve altın madalya kazandığı anların televizyondan canlı yayınlanacak diye program açıklandığı halde yayınlanmamasına üzüldüğünü belirterek, "En azından internet sitesinden ekstra bir yayın açılabilirdi." dedi.



Röportajın sonunda AA stüdyo ekibi de Muhammed Furkan'a çok sevdiği Cengiz Kurtoğlu'nun "Nefesimsin" şarkısını stüdyoda dinleterek sürpriz yaptı.





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