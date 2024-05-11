Milli Güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024'e kota aldı!

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, Shokhida Akhmedova'yı 10-0 yenerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Güreşçi Zeynep Yetgil, Paris 2024'e kota aldı!
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11 Mayıs 2024 23:23
Son güncelleme 11 Mayıs 2024 23:25
Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerin üçüncü gününde Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda mücadele etti.

En iyi üçüncü müsabakasında Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 10-0 mağlup eden Zeynep, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

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