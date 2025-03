Milli güreşçi Şirin Aşkara, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

Siirt'te 2 yıl önce güreşe başlayan ve katıldığı her turnuvada dereceye giren 15 yaşındaki milli güreşçi Şirin Aşkara, Avrupa şampiyonu olmak için kardeşi Fatma ile minderde ter döküyor.



Yetenek taramasında keşfedildikten sonra güreşte başarılar elde eden Şirin Aşkara, Okul Sporları Güreş Şampiyonası'nda bir, 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ise 2 altın madalya kazandı.



Geçen yıl hayal ettiği milli formayı giymeye hak kazanan Şirin, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'ın destekleriyle güreş antrenörü Pınar Ünal'ın yönetiminde kendisini örnek alarak bu spora başlayan 13 yaşındaki kardeşi Fatma ile antrenmanlarına sıkı şekilde devam eden Şirin, 4-14 Nisan'da Sırbistan'da düzenlenecek Okul Sporları 15 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.



Daha sonra 25-28 Haziran'da İtalya'da düzenlenecek 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için milli takım kampına katılacak olan Şirin Aşkara'nın hedefi, Avrupa şampiyonu olmak.



- "Güreş sayesinde Türkiye'yi geçtim, dünyayı geziyorum"



Milli güreşçi Şirin Aşkara, AA muhabirine, yetenek taraması sonucu başladığı güreşte hedeflerine doğru hızlı adımlarla ilerlediğini söyledi.



Siirtli milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz ile Yasemin Adar Yiğit'i örnek aldığını aktaran Şirin, "Güreşe başladığım 2 yılda 3 kez Türkiye şampiyonu ve 1 kez de Avrupa üçüncüsü oldum. Güreşe başlamadan önce hiçbir zaman il dışına çıkmamıştım. En büyük hayalim denizi görmekti. Şimdi ise güreş sayesinde Türkiye'yi geçtim, dünyayı geziyorum." dedi.



Kardeşi Fatma'nın da 5 ay önce güreşe başladığını ve beraber çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Şirin, Sırbistan'dan da şampiyon olarak dönmek istediğini dile getirdi.



İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini dile getiren milli sporcu, "İnşallah bu sefer birinci olarak altın madalya kazanacağım. Örnek aldığım milli güreşçilerimizin yolunda gitmeye çalışıyorum. En büyük hedefim olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.



Fatma Aşkara da ablasını örnek alarak 5 ay önce başladığı güreşte 2 hafta önce Tekirdağ'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu söyledi.



Ablasının başarılı bir güreşçi olduğunu aktaran Fatma, "Ablam, gittiği her yarışmada derece elde ediyordu. Ben de onu örnek aldım ve onun gibi düzenli çalıştım. Onunla beraber çalışmalarımı sürdürdüm. İlk yarışmada Türkiye üçüncüsü oldum. Milli takıma seçilmek için yoğun çaba gösteriyorum." ifadelerini kullandı.



- "Kendisine güveniyoruz"



Antrenör Pınar Ünal da Şirin'in yeni başarılar kazanmak için düzenli bir şekilde çalıştığını belirterek, "Sırbistan'da hedefimiz altın madalyayı alıp, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak. Döndükten sonra tekrar milli takım kampına girecek. Daha sonra İtalya'da düzenlenecek şampiyonaya katılacak. Kendisine güveniyoruz, şimdiden başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ünal, ablası gibi güreşe başlayan Fatma'nın da gelecek vadeden sporcular arasında yer aldığını bildirdi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ise Gençlik ve Spor Bakanlığının her yerde olduğu gibi Siirt'te de ciddi yatırımlar yaptığı söyledi.



Kentte spor tesislerinden, sporcu eğitim merkezlerine, yüzme havuzlarından futbol sahalarına kadar her alanda yapılan yatırımların gençler tarafından ilgi gördüğünü belirten Çalgan, "Özellikle kız çocuklarımıza yönelik yatırımlarla hem ulusal hem uluslararası başarıları beraberinde geliyor." diye konuştu.