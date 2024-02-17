Milli güreşçi Muhammet Karavuş'tan gümüş madalya!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Muhammet Karavuş, serbest stil 57 kiloda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Milli güreşçi Muhammet Karavuş'tan gümüş madalya!
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17 Şubat 2024 20:24
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammet Karavuş, serbest stil 57 kiloda Ermenistan'dan Arsen Harutyunyan'a finalde kaybetti ve gümüş madalya aldı.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda serbest stil 57 kiloda mindere çıkan Muhammet, finalde son iki yılın Avrupa şampiyonu Ermeni sporcu Arsen Harutyunyan'la karşılaştı.

Rakibine ilk dakika içinde teknik üstünlükle 10-0 kaybeden milli sporcu, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

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