Milli cimnastikçiler hedef büyüttü!

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Almanya ayağında bronz madalya kazanan milli sporcular Mehmet Ayberk Koşak ve Mert Efe Kılıçer, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.



Göztepe kulübü sporcuları Mehmet Ayberk Koşak (23) ve Mert Efe Kılıçer (20) milli takımdaki yerlerini koruyup, uluslararası büyük başarılara imza atmak istiyor.



Almanya'nın Cottbus kentinde geçen ay yapılan Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın erkekler kategorisinde 14.000 puanla halka aletinde bronz madalya kazanan Mehmet Ayberk ile 13.966 puanla barfikste üçüncü olan Mert Efe Kılıçer, büyük hedefe ulaşmak için sıkı çalışmaları gerektiğinin bilinciyle antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.



"Altın madalya da gelecek"



Barfikste Avrupa ikinciliği, paralel barda Avrupa üçüncülüğü de bulunan Mert Efe Kılıçer, AA muhabirine dünya şampiyonasının en zor ve prestijli ayağında bronz madalya alarak bu yıla güzel başladığını söyledi.



İlk kez dünya şampiyonasında madalya almanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Mert Efe Kılıçer, zorlu yarışmada, sağlam rakiplerle mücadele ettiğini kaydetti.



Milli sporcu, organizasyondan madalyayla dönmekten yaşadığı gururu dile getirerek "Yıl için de güzel motivasyon oldu. Bu yıl önemli yarışmalarımız var, Avrupa Şampiyonası, üniversite oyunları, dünya şampiyonası gibi. Dünya kupasının Antalya ayağı da var. Hedeflerimiz oralarda da madalyaları alarak yılı tamamlamak. Kendimi dünyaya kanıtlamak istiyorum. O yüzden elimden geldiğince çalışmaya gayret ediyorum. İnşallah altın madalya da gelecek." diye konuştu.



Hedefi olimpiyat madalyası



Cimnastiğe küçük yaşlarda İzmir'de başlayan Mehmet Ayberk Koşak da 2022 yılında Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası ve 2023 yılında Antalya'da yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takımıyla gümüş madalya kazandığını hatırlattı.



Uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ettiği için mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Ayberk Koşak, "Hedefim 2028'de Los Angeles'taki olimpiyatlarda, Ferhat Arıcan'dan sonra ülkeye bir olimpiyat madalyası daha kazandırmak." dedi.



Koşak, hedefini belirlerken hep kendi performansının üstüne çıkmaya çalıştığını vurgulayarak "Bunun için her gün antrenman yapıyorum. Dünya kupası finalinde olimpiyat, dünya şampiyonası finalistleri ve Avrupa'da madalyalı sporcular vardı. Bunların arasında madalya almak çok daha kıymet oluyor. 2025'te de milli takımdaki yerimi kalıcı hale getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Sürdürülebilirlik vurgusu



Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin de sporcuların madalya ile dönmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



Federasyon ve teknik ekip olarak "sürdürülebilir" yapı ortaya koymaya çalıştıklarını vurgulayan Göktekin, "Dikkat ederseniz İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil'den sonra yeni yetişen genç sporcularımız burada madalya aldılar. Bu, sürdürülebilir bir yapı içerisine girdiğimizin bir göstergesi. Bizi mutlu eden tarafı bu." dedi.



Göktekin, Türkiye'nin cimnastik ülkesi olma yolunda çok büyük adımlar attığını sözlerine ekledi.



