Milli bilardoculardan Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası'nda 5 madalya

Milli bilardocular, Antalya'da düzenlenen Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular 5 madalya kazanarak tarihi bir zafere imza attı.
Organizasyonda milli sporculardan Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Milli sporculardan Ferdi Özdemir ise 9 top müsabakalarını gümüş madalya ile tamamladı.
Çetin Aslan, Raşit Saylam ve Ferdi Özdemir'den oluşan Erkekler Milli Takım ise gümüş madalya elde etti.
Ay-yıldızlı sporculardan Ferdi Özdemir 10 top müsabakasını ise bronz madalya ile bitirdi.
Şampiyonda 14.1 Straight Pool müsabakasında da Çetin Aslan, gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular 5 madalya kazanarak tarihi bir zafere imza attı.
Organizasyonda milli sporculardan Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Milli sporculardan Ferdi Özdemir ise 9 top müsabakalarını gümüş madalya ile tamamladı.
Çetin Aslan, Raşit Saylam ve Ferdi Özdemir'den oluşan Erkekler Milli Takım ise gümüş madalya elde etti.
Ay-yıldızlı sporculardan Ferdi Özdemir 10 top müsabakasını ise bronz madalya ile bitirdi.
Şampiyonda 14.1 Straight Pool müsabakasında da Çetin Aslan, gümüş madalyanın sahibi oldu.