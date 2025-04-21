Milli bilardocular Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır'dan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz

Milli bilardocular Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır'dan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli bilardocular Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır'dan, Avrupa Şampiyonası'nda bronz
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21 Nisan 2025 15:09
Milli sporcular Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde üçüncü oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, "İspanya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcularımız Remzi Akça ve Muhammed Deniz Baldır, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı." denildi.

Şampiyonada 21 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Mustafa Oğuz Ceylan'ın ise yarı finale yükseldiği ifade edildi.

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