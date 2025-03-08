Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Şampiyonası'nda 5. oldu

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada 5. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atlet Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Şampiyonası'nda 5. oldu
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08 Mart 2025 02:18
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada 5. sırayı aldı.

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen organizasyon, 2. gün akşam seansındaki yarışmalarla devam etti.

Üç adım atlamada Avrupa şampiyonluğu ünvanını korumak için mücadele eden Tuğba, ilk hakkındaki 13.79 metrelik derecesi sonrası 5 hakkında da faul yaparak 5. sırada kaldı.

Erkekler sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma ise 5.45 metreyi 3 denemede de geçemeyerek şampiyonaya veda etti.


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