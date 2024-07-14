Milli atlet, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kürsüye çıkmak istiyor

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli atlet Muhammet Atıcı, Türkiye'ye gülle atmada madalya kazandırmak için haftada 6 gün antrenman yapıyor.



Uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarıyla 28 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek Paralimpik Oyunları için gülle atma F20 kategorisinde "yüksek performans kotası" almaya hak kazanan 22 yaşındaki Muhammet, hazırlıklarını Mersin'deki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde sürdürüyor.



Milli para atlet, antrenörü Muzaffer Tolun eşliğinde haftada 6 gün yaptığı antrenmanlarda derecesini yükseltmek için ter döküyor.



Paris'te ay-yıldızlı formayla madalya kazanmayı hedefleyen Muhammet, 4 yıl önce hayatını kaybeden annesine verdiği sözü tutmak istiyor.



Muhammet: "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız"



Muhammet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır mücadele ettiği gülle atma branşında çok sayıda madalya aldığını söyledi.



Bu sezon uluslararası organizasyonlardan 4 madalyayla döndüğünü dile getiren Muhammet, "Bu sene çok güzel geçti, heyecanlı anlar yaşadım. Engelli kardeşlerimin de spor yapmasını isterim. Onlar da bir adım atsın." dedi.



Para atlet, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na sıkı hazırlandığını belirterek, şöyle konuştu:



"Çok iyi çalışıyor, yorgun sabahlara uyanıyorum. Vücudum dinlenmeden antrenmana koşuyorum. Azimle, hırsla çalışıyorum. Orada madalya alacağıma inanıyorum. Güzel başarıyla dönmek istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağım."



Annesinin 2020'de vefat ettiğini anlatan Muhammet, "Annem bana 'Oğlum bugün varım, yarın yokum. Eğer ben gidersem ne olur çalış ve hayatını kurtar' demişti. Çok şükür annemin bir lafıyla çok çalıştım, hala da çalışıyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel sonuçlar alacağıma inanıyorum ve kendime güveniyorum." ifadelerini kullandı.



Antrenör Muzaffer Tolun da sporcusunun çalışkan ve yetenekli olduğunu vurgulayarak, "Üç yıl önce Türkiye Şampiyonası'nda 9,80 metre atmıştı. En son Fransa'da 15,96 metre attı. Oralardan buralara geldik. Özverili çalıştı, kendine iyi baktı. Muhammet'in olimpiyat şampiyonluğu hayali var." değerlendirmesinde bulundu.





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